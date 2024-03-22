怒摑情敵黃智雯 張曦雯「全裸」出鏡 預告愈嚟愈激

無綫花旦張曦雯在熱播劇《再見．枕邊人》大玩「全裸」，畫面引人入勝！她預告這類演出會愈來愈多，叮囑觀眾記得繼續煲劇，出力將收視谷至新高。

張曦雯（Kelly）在主演的《再》劇首演反派角色，為搶回馬德鐘耍盡心機，除了濕身透Bra玩色誘外，更搏到盡在鏡頭前「全裸出浴」！近日她在社交網公開絕密片段，見她屈膝坐在浴缸中露出上半身，實則她穿了肉色衫打底，做足安全措施，不過驟眼看仍幾可亂真，Kelly受訪時直言：「其實呢套劇入面有好多呢啲場口，依家都係啱啱開始，之後嗰10集會愈嚟愈多，好期待大家一路睇落去，之後都會有好多激動嘅劇情。」劇集之後交代她怒摑「情敵」黃智雯，及後更懷上馬德鐘的骨肉，掀起全劇高潮。

林秀怡救子心切爆喊 另外，劇中演單親媽媽的林秀怡，因兒子患上罕見病要面對每年近200萬的巨額醫藥費，她向兒子生父索取金錢時，卻遭「最強心機女公關」Kelly阻止，無奈下向鄰居羅天宇揭露兒子的生父是財閥「大凌生」張國強，豈料卻被Kelly指控違反保密協議，陷於兩難局面。

秀怡把憂心母親的情緒演得傳神，獲網民大讚演技大躍進，對此她坦言：「由於劇本對白寫得感人，令我好容易入戲。其實排戲時讀到啲對白已經想喊，有一場生離死別嘅戲，我喊到收唔到聲，轉機位嗰陣都仲喊緊！」