婚變後激罕來港 王力宏聞前妻急閃

台灣天王王力宏昨晚激罕現身香港，為資深製作人陳淑芬慶祝70大壽，原本有問有答的他，提到前妻李靚蕾即急閃進場。有「樂壇風紀」之稱的甄妮曾出言炮轟他，兩人前後腳到場，避過尷尬場面。

歌手張國榮生前的經理人陳淑芬，邀得逾400來賓共慶生日，專程由台灣、內地及新加坡來港的好友佔了十多席，星光熠熠，包括甄子丹伉儷與女兒甄濟如、天王郭富城、三料視后佘詩曼、袁詠儀、楊受成伉儷、鄭嘉穎夫婦及張國榮生前摯愛唐鶴德等。

壓軸登場的王力宏表示，當年是在張國榮演唱會上做嘉賓而結緣：「與陳太相識了24年之久，一直保持聯絡，她在娛樂圈極具代表性，做事的方式非常值得學習。」但當問及前妻李靚蕾，他即以趕時間為由迴避話題，並急步進場。經歷離婚風波的王力宏去年復出開騷，首場的台上發言惹來甄妮炮轟：「出自高學歷的嘴裏，真是不知所謂。」昨日兩人前後腳到場，未知座位上會否作出特別安排。

甄子丹偕女到賀 至於「宇宙最強」甄子丹透露近日工作忙碌，包括為一部西片寫劇本，笑說：「不過你知啦！荷里活進度比較慢，但都係好事。」問會否開拍《葉問5》？他透露仍在思考階段，強調劇本對電影的重要性；而其女兒甄濟如忙於做新歌，正苦練廣東歌及籌備香港騷。

另外，月前曾驚傳失蹤的甄珍撐着拐杖到賀，直言年紀大，腳部手術後已慢慢康復。與陳太相識50年，她大讚對方能幹、自信、勇敢和熱情，兒子沒有陪她出席，至於與前夫劉家昌的官司並沒影響心情。

甄子丹夫婦偕女兒甄濟如到賀。 鄭嘉穎與太太陳凱琳現身。 佘詩曼以短裙仔晒美腿。 陳淑芬 郭富城的粉紅頭夠晒喜慶。