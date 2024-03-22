馮允謙轉「型」熱舞 Gin Lee送抱獻吻 Jeremy唔敢掂

Gin Lee整晚換足6套衫，套套都咁靚。

歌手李幸倪（Gin Lee）、馮允謙、男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）和ERROR成員梁業（肥仔）前晚首度合體開騷。Gin Lee一晚換足6套衫，各款風格迥異的造型令台下粉絲大飽眼福，她與Jeremy還在台上大膽「錫錫」，震撼觀眾。

Gin Lee、馮允謙、Jeremy和肥仔前晚在灣仔演出《拉闊音樂會 LAVA》，活動以熔岩為主題，4人都施展火山爆發般的震撼力。Gin Lee全晚換足6套歌衫，與馮允謙合唱時身穿白色Bra top，谷出心形胸。與Jeremy演繹《半》時，她則換上黑色Bra top，化身Jeremy的另一半，雙方在台上又攬又抱，更借位錫錫，令人充滿遐想！之後她與肥仔合唱《DUM DUM》，達成肥仔與女神合唱的心願。

肥仔與Jeremy同是跳得之人，他們挑戰盧瀚霆的《ON》點燃舞台。而馮允謙首次獻舞更令人刮目相看，他與肥仔以壞男孩形象表演《Lady Killa》，更錫了對方臉珠。音樂會尾聲，4人齊齊換上「睡衣」大跳Twins名曲收尾。

肥仔收徒教跳舞 4人分享表演感受，Gin Lee坦言跳舞讓她大感緊張，肥仔隨即取笑Jeremy只敢隔空攬住她跳舞：「以為你唔鍾意Gin Lee！」Jeremy立即否認，Gin Lee搞笑說：「我都有少少懷疑Jeremy唔鍾意我！」騷後被問到「隔空攬」Gin Lee一事，Jeremy笑說：「花姐睇完話我識得溝女喇！綵排時真係一路唔敢掂佢，花姐問我係咪好憎佢？上到舞台就可以大膽啲。」Gin Lee即讚他有紳士風度。

馮允謙自言跳舞已盡全力，打算之後向肥仔學跳舞，但遭取笑短期內應該不能成才。而Gin Lee透露為今次音樂會排舞一個月，邊做Push up邊練歌，才練出腹肌。而跳舞跳到汗流浹背的肥仔未有因此減磅，笑指海報是P圖，他的腰圍才會看似跟馮允謙一樣！

Gin Lee和Jeremy攬腰兼錫錫，全場尖叫聲此起彼伏。 馮允謙孖肥仔大展身手，令人耳目一新。