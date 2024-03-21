經常被「擺上枱」搞對抗 Taylor Beyonce傳破天荒合作

美國兩大流行音樂天后Taylor Swift與Beyonce經常被外界作比較，近日Beyonce進軍「鄉謠音樂界」，將於下周推出首張鄉謠大碟，並預告新碟將與幾位巨星合作，即令大批粉絲猜測她將與Taylor破天荒世紀合作！

Beyonce前日於社交網公開首張鄉謠大碟《Country Carter》的封面，封面中她以「西部牛女」打扮拿着美國國旗策騎。她預告新碟會有不少驚喜，將與幾位她深深尊敬的傑出歌手合作，消息傳出後即惹來大批粉絲猜測，她將與玩「鄉謠音樂」出身的Taylor首次合作。其中有Taylor的粉絲留言表示：「請話畀我聽Beyonce同Taylor合作係真！」

Taylor去年在訪問中亦有提及過與Beyonce的關係，她強調二人的感情相當好，希望媒體停止對她們的無意義比較：「今年夏天有好多好多巡迴演唱會，但唯一被比較嘅卻係我同Beyonce。顯然，媒體覺得令兩位成功嘅女性對抗會帶嚟話題，就算我哋拒絕討論，佢哋都會樂此不疲。」而她亦表示自己一直視Beyonce為音樂上的指路明燈。雖然經常被人「擺上枱」作比較，但她們一直保持良好的關係，去年二人都有出席對方的演唱會電影首映以示支持。

巡唱電影破紀錄 另一方面，Taylor的巡唱《The Eras Tour》將於5月移師到法國巴黎展開，而她目前正休假中，近日就有傳她與美式足球明星男友Travis Kelce於巴哈馬小島度假。而她的巡唱電影《Taylor Swift:The Eras Tour (Taylor's Version)》上周四於Disney+上架，憑住她的吸引力，推出首3日即破紀錄，點看次數高達460萬次，收看時數高達1,620萬小時，成為Disney+史上最受歡迎的同類型演唱會電影。