暢所欲玄：租房需謹慎 碰到哪種房子不宜租？

租房子時要處處留個心眼，才能避免走彎路！要知道房子租的好，不僅可借助其磁場而旺運，還可借助房東的福氣而致富，實現丁財兩旺的效果。以下一起看看哪幾種房子不宜租吧！

1.採光不佳

屋內昏暗，視覺或心理上都給人一種壓抑感覺。風水學認為，房子陰氣過盛，不利於住戶運勢，甚至對身體健康產生負面影響。其次，財氣喜亮不喜暗，過於陰暗的住宅不利招財。

2.環境不好

陽宅需要遠離墳墓、廟宇、醫院等地，在百步之內均不能居住。如果住宅靠近醫院、墓地、垃圾場，這些地方細菌多，陰氣重，不僅會給家人的健康造成威脅，還會導致家中陰陽失衡，破壞家宅整體運程。

3.戶型不規則

戶型以方正為佳，這樣的房子才能夠為家人吸納四方之氣。租住房子時如碰到一些不規則形狀的戶型，如三角形、梯形、長方形、L形等，應盡量避開。

4.出過事故

一般出過事故的住宅，負面能量比較強，不僅會給居住人以後的心理造成負擔，還會導致運程發展不順。如果遇到此類房子，盡量避免，不要租住。

玄學名師黃楚淇