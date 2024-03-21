倫永亮重新編曲配合憶蓮

歌手倫永亮、葉麗儀、陳潔靈及涂毓麟昨日在尖沙咀舉行記者會，宣布4月27至29日在紅館舉行音樂會，演出歌手還有林憶蓮、馮允謙及雲浩影，倫永亮透露憶蓮對選歌沒有要求，但雙方有共識會重新編曲，希望帶驚喜給大家。