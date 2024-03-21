佘詩曼女總裁眼神煞食 氣場力壓宋軼
「三料視后」佘詩曼（阿佘）在內地人氣爆燈，經常內地香港兩邊走，除了忙於商演、拍廣告外，亦要準備為即將播映的新劇《家族榮耀之繼承者》及兩年多前與內地女星宋軼及李純拍下的內地劇《今天的她們》宣傳。《今》劇將於本月29日內地首播，阿佘飾演餐飲業女總裁，如《新聞女王》Man姐一樣霸氣十足。她在預告片中憑着凌厲眼神，將女強人詮釋得淋漓盡致，而劇集海報一出，網民都覺得就像兩個小妹妹跟着大姐姐，阿佘氣場確實強。
空中偶遇獲讚親民
此劇於成都拍攝，透過當地美食，帶出3名女生於都市生活的困難，最終享受成功感及化敵為友。談到劇中氣場甚大，阿佘接受本報訪問時謂：「其實今次對我嚟講最大挑戰係成套戲都要用普通話講對白，係我第一次用原聲拍內地劇，好大壓力，因為每講一句對白都要經過過濾先，原本都好驚會影響演出，但始終都要嘗試吓，乜嘢都要勇敢行出第一步，但真係壓力超大。」另外，近日有網民在飛機上偶遇素顏的阿佘，激讚她狀態大好又親民。
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