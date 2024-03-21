佘詩曼女總裁眼神煞食 氣場力壓宋軼

「三料視后」佘詩曼（阿佘）在內地人氣爆燈，經常內地香港兩邊走，除了忙於商演、拍廣告外，亦要準備為即將播映的新劇《家族榮耀之繼承者》及兩年多前與內地女星宋軼及李純拍下的內地劇《今天的她們》宣傳。《今》劇將於本月29日內地首播，阿佘飾演餐飲業女總裁，如《新聞女王》Man姐一樣霸氣十足。她在預告片中憑着凌厲眼神，將女強人詮釋得淋漓盡致，而劇集海報一出，網民都覺得就像兩個小妹妹跟着大姐姐，阿佘氣場確實強。