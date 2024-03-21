放低包袱show真性情 唐詩詠初遊英國 一日6餐食到嘔

藝人唐詩詠早前到英國工作，學足當地人1日食6餐，她笑言：「真係食到嘔。」談到被發現與闊太私交甚密，詩詠就以「心靈富足最緊要」作霸氣回應。

藝人唐詩詠約滿無綫後，近來為HOY TV主持節目《英國邊忽好》，並於昨日出席該節目的記者會。

今次拍攝節目是詩詠首次到訪英國，在20天內走訪3個地方：「係辛苦嘅，但真係認識晒英國文化，好似英國人點解要1日食6餐咁。（咪食到嘔囉？）真係喎，後嚟我叫攝製隊唔好再帶我去食啲飽嘢。（頭先播出片段見你學騎馬大叫？）以前拍劇我都有騎過，不過呢次係騎術訓練，騎上去好震，真係好難。」

由於行程緊密，詩詠坦言未有時間購物：「完全冇使過錢，所以真係好想再去。（嚟緊會同HOY TV再合作？）佢哋有問過，其實離開咗無綫後多咗好多新嘗試，接觸咗好多新嘅人，令自己都開放咗，今次拍綜藝冇晒包袱，可以攞最真嘅自己出嚟。」

不以物質衡量友情 而提及近日被發現與梁洛施及陳伶俐聚會，事後被指「黐闊太生活富泰」，詩詠就大方回應：「我哋一齊學佛，搵到可以一齊傾佛法嘅朋友好開心。我同梁洛施係拍電影認識嘅，陳伶俐就可以話睇住我大，我哋唔係成日見面，不過佢哋好關心我。（介唔介意畀人話好富貴？）友情唔係咁樣衡量嘅，好似我其他朋友包括視帝馬國明都好富貴㗎，做人心靈富足最緊要！」