讀者爆料：上網撩女 餘波未了 Jer再被踢爆融入「正印」家中

男團MIRROR成員Jer揚言為「溝女出事」而學精後，即再被「舉報」疑與緋聞女友同遊西貢，網民直斥他荒廢演藝事業，而隊友姜濤的粉絲則宣布開派對與眾同樂，一個被狙擊，一個被吹捧，可謂同隊唔同命。

MIRROR成員Jer和姜濤前晚偕4位成員Edan、Lokman、Alton及Anson Kong完成英國巡唱後返港，被踢爆曾網上溝女的Jer坦言：「下次會小心，唔敢亂講嘢。」但昨日即有讀者爆料爆相，指他跟緋聞插畫師女友Coey Ho疑熱戀中，卻又另覓新歡，更連累隊友被鬧「只係用名氣經營副業」。

讀者指早前曾多次在西貢遇見Jer和Coey，提供的相片中見疑似Jer的戴Cap帽男子和Coey對坐，身旁還有其他友人，不似單獨約會。而另一輯相則是同一名疑似Jer的男子正低頭搖骰，身邊3位女仔的容貌被打格，枱上還有一大煲火鍋，估計是食飯前開局。讀者聲稱相片攝於上月的年三十晚，Jer身邊的女子則是Coey，兩人曾同遊日本，再被爆露營過聖誕，如今他又進駐Coey家中食團年飯，可見兩人早已是情侶關係。

同時有讀者早前爆料指Coey在其社交網舉行MIRROR兩位成員Jer和Ian、張學友及馮允謙的演唱會門票大抽獎，質疑該些門票是否來自Jer或主辦單位、可有申請競賽牌照及涉及利益輸送等後，Coey即刪除Jer演唱會門票的抽獎貼文。

粉絲大搞作為姜濤慶生 Jer連日來遭狙擊，但同隊的姜濤就有喜事宣布，其姜糖（姜濤粉絲暱稱）後援會在網上出甫，表示將於4月23日姜濤農曆生日之際，假主題公園舉行生日應援企劃派對，場內特設生日主題打卡布景板、攤位遊戲、「一日限定應援Café」、姜濤個唱服飾及相片展，晚上更有煙花匯演，由朝玩到夜。但美中不足的是姜濤當日已離港舉行巡迴演唱會，未能抽空與姜糖見面。