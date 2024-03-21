被數3宗罪 庭外開火 汪小菲反撲大S：你產生幻覺揮刀！

台灣女星徐熙媛（大S）與前夫汪小菲離婚兩年多，但是非沒完沒了，汪小菲更涉洩露大S私隱要對簿公堂。大S前日沒有出庭，但昨日就汪小菲在庭上的種種指控發聲明作出大反擊，列出3點炮轟對方出軌兼家暴！汪小菲不甘示弱，反指大S才是施暴者，並力數她在離婚協議中有不少無理要求。

大S與前夫汪小菲於2021年離婚，雖已各自找到另一半，但雙方糾紛仍未平息。汪小菲前年在社交平台公開離婚協議書，意外令大S的個人資料曝光，結果遭台灣檢察官依涉嫌違反《個人資料保護法》起訴。台北地院前日開庭，汪小菲在庭上指控大S離婚前使用其信用卡買禮物寄往韓國，並大爆她花費驚人，大S昨日發聲明反擊，列出「婚內出軌」、「向懷孕的她動粗」以及「造謠網暴」3點，炮轟汪小菲在庭上惡意抹黑，她直斥：「婚內出軌的是你不是我。離婚後我確實為了洩憤刷了你幾次卡，但這是你自己簽字允許的，重點是我並沒有刷你的卡買任何東西給我先生。」

疑動粗「食軟飯」 大S連環爆料，力數汪小菲當年曾對她及妹妹徐熙娣（小S）動武：「張蘭造謠黑人因跟你政治理念不同而毆打你，事實是：你喝多動手推倒我妹妹，我大着肚子阻止也被你推倒在地，你抄起《哈利波特》金裝版砸向我，黑人出手固定你停止傷害我，他並沒有毆打你。」她續指：「我收到大量你婚內跟各個不同的女性不堪入目的照片，深受打擊！才知為何你總急着兩地飛。張蘭勸我不要離婚，我把你早已出軌的事實告知她，她向我保證絕無此事，隔天她和張穎穎的合照和對鏈（同款頸鏈）出現在各大媒體，被打臉後她矢口否認早已認識張穎穎並不斷羞辱她，事後你自己公開早已和她交往，她是你的恩人。」

聲明尾聲，大S感嘆表示：「十年婚姻二死一重傷，刷卡洩憤這事，現在想來也可笑，因為我借你、付出在你身上的多更多，刷你的卡，花的卻是我自己辛苦賺來的錢。離婚後你們造謠帶風向讓我被網暴至今，我要感謝你，製造這麼艱難的關卡讓我闖……今後，我不再回應關於你們所製造的種種抹黑，全權交給法律和司法。」

S媽淪「人質」 隨時孭債 對於大S的公開指控，汪小菲昨日在社交平台發文反擊，斥大S避重就輕。他先是回應動粗一事：「我沒有推倒你妹，更沒有推倒你，你的妹妹一直慫恿你跟我離婚，我只在極其憤怒的情況推過她，但是我從來沒有動手打過你、你妹妹！你說我對你動手，事實是在你產生幻覺的時候，你用刀、用高爾夫球桿、用紅酒瓶打我！證據都有，也有證人，你清醒後說你忘了，把我看成你爸了，我也從來沒說過你一句不對。」

他又公開相關對話截圖及單據，指早於2021年8月離婚前，大S已買東西寄給其現任丈夫具俊曄：「人在做天在看，我選擇不曝光，你蹬鼻子上臉，早就跟他聯繫上了別不承認！」並指大S離婚後買嫁妝，讓他簽離婚補充協議，背負起養她及具俊曄的責任，忿忿不平的他又指摘前妻：「我想見孩子，你說可以帶小孩兒出國，但是，不能把孩子帶回北京！甚至把你們家污衊內地的思想傳輸給孩子，這些內容，我今天也拿出來，給大家看，別拿隱私權說事兒，因為你實實在在侵犯了我的名譽權！」

另外，汪小菲前日出庭亦爆出大S母親擔任S Hotel的承租保證人，即汪小菲如果未能繳出酒店的地租，S媽將要負責任。據台媒了解，S媽一直希望解除保證人身份，但汪小菲知道前妻相當在乎母親，是雙方談判籌碼之一，S媽雖多次要求卸下保證人身份，但汪小菲遲遲不願辦理轉移手續。