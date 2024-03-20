第7任人選 傳本周簽約 艾倫莊遜「勁揪俠」轉型 接棒占士邦

英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）自2021年主演最後一部占士邦電影《007：生死有時》（No Time To Die）後，新占士邦人選一直懸空。而近日有英國傳媒爆料指憑《勁揪俠》（Kick-Ass）走紅的「大熱人選」33歲英國男星艾倫莊遜（Aaron Taylor-Johnson）已被敲定接任占士邦一角，並傳他將於本周簽約落實演出！

據知情人士爆料指，目前只待艾倫點頭：「占士邦係艾倫嘅新工作，佢已獲邀請，目前等待佢回覆。艾倫接受後將於本周內簽約，並開始籌備大型活動嚟正式宣布。」另有指原本新一集邦片計劃於去年開拍，但因荷里活演員編劇大罷工而押後，目前正加快進度創作最後劇本，預計於今年稍後時間於英國松林製片廠開拍。

其實早於2022年就已一度傳出艾倫是最熱門的占士邦接棒人選，當時更有傳他已秘密為角色進行試鏡。而上星期艾倫亦被問及被睇好接棒一事，他當時回應表示：「我好開心見到啲人認為我可以稱職演那個角色（占士邦），我會視之為讚賞。」若然落實，艾倫將會是繼辛康納利（Sean Connery）、佐治拉辛比（George Lazenby）、羅渣摩亞（Roger Moore）、鐵摩達頓（Timothy Dalton）、皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）以及丹尼爾格力之後的第7任占士邦。

並非粉絲心中的Top 1 雖然盛傳艾倫本周簽約，不過，最近有一間英國彩票公司做了一項民意調查，由2,000名人士揀選新占士邦的最理想人選，結果艾倫竟然只排第10位，證明他並非粉絲們心目中最理想的接棒人選。至於No.1就是51歲英國男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）。

除了男星之外，排行榜中竟然出現多位女星如「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）、英國女星Emily Blunt以及奧斯卡金像影后海倫美雲（Helen Mirren）等的名字，似乎粉絲們已逐漸接納由女性飾演「占士邦」。