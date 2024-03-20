暢所欲玄：龍年工作開運

新春過後已有一個多月，相信大家都已收拾心情，重新開始拚搏了吧？上班族每天營營役役，當然希望年年工作順遂，祈求升職加薪、減少是非，在職場上大展拳腳。趁着仍在龍年的第一季，不妨把握機會加強工作運，再配合簡單的擺設，工作表現自然可以提升了。

2024甲辰龍年的文昌星飛臨西北，文昌屬木，而綠色及「4」字均代表木，所以最適宜擺放四支水養富貴竹來催旺，也適合多見綠色及藍色。如果書房或睡房位處西北，房內的床單、被鋪或其他布藝用品，不妨多選用綠色、藍色或間條圖案來加強力量，書桌若能位處西北亦佳，同樣有正面作用。其他綠色物品、文昌塔或筆座等皆可助旺文昌星，有利考試、進修及創作表現。

另外，之前的文章有提及，2024甲辰龍年九運中力量最強的財星飛臨西南方，不妨放置一盆多果實的植物或泥種大葉盆景，催旺財星，有助工作及事業發展。

辦公室或網上的是非言論，往往令人感到煩擾，工作也難以順心，龍年的是非星飛臨中宮，即房子的中央一帶，避免放置水種植物或魚缸，亦可在中宮之處多用紅色物品，或擺放一盞紅燈，並長期亮着，有助降低是非星力量。

堪輿學家麥玲玲師傅