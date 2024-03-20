戒口減肥 雙管齊下 陳瀅無辜面腫 打重陰影「拔尖」

藝人陳瀅昨日於觀塘apm出席復活節活動，穿上開胸復古吊帶裙，心口若隱若現，性感度爆燈。她透露近期忙於拍攝邵氏新劇《執法者們》，飾演廉政人員的她，每次開工均要講廿多頁對白，坦言每晚也要努力溫書：「都有啲壓力，不過依家咬字清晰咗。（多動作戲？）有出動去拉人、要佩槍嘅場口，不過動作戲就交畀黃宗澤啦！」

驚嘆馬國明好記性 今次與大哥哥前輩陳豪、馬國明及黃宗澤合作，她透露3人也很保護及照顧她，令她拍得很舒服。首次跟馬國明合作的她，大讚對方記憶力超強：「佢背對白好犀利，就算即日改，都可以好快背熟，而且好少NG，咁我都冇乜NG嘅。」

另外，她自言本來很愛吃甜食，尤其是朱古力，但因拍劇而忍口：「要減肥，戒食甜嘢同澱粉質，因為套劇啲衫好多都係樽領，原本我塊面好尖㗎嘛！啲衫搞到塊面感覺好腫咁，要勁打陰影。」