秘密開工 隔空過招 周秀娜鄧麗欣 鬥碌鬥Look

藝人周秀娜（Chrissie）、鄧麗欣（Stephy）近期正為新戲開工，不忘互相在社交平台「隔空過招」晒靚相，Stephy指今次角色極大挑戰，有三樣事情需重新學習；而周秀娜自爆新角色造型特別，並剪薄頭髮來配合！據知，她們口中的新技能便是學「碌Lane」。

Chrissie與Stephy均是圈中搶手演員，接戲冇停手，日前兩人齊齊為新片《大分瓶》（暫名）開工，雖然該片正秘密拍攝，但兩人都不約而同先後於社交平台「洩密」，素來喜歡挑戰不同類型角色的Stephy，直指今次被劇組「考起」，很多東西都要從頭學起，留言：「再投入新戲劇組，今次角色都算係一個大挑戰，有三樣事情都沒有或極少接觸過，遲啲再同大家分享。」

Stephy還指前一晚剛拍戲至凌晨，故睡到下午才起床，雖然當日天氣不佳，但依然走出街漫步，呼吸一下濕潤的微涼空氣。

頭髮剪薄變輕盈 至於Chrissie同樣指今次拍攝需要學習新技能，並大爆今次角色充滿矛盾兼有趣，造型很有新鮮感，Chrissie更特別把頭髮剪薄，感覺輕盈不少。

據知，原來兩人正要學習打保齡球，因今次故事背景是講述兩人為前保齡球隊成員，但因種種原因勢不兩立，幾年後重遇，依然「狗咬狗骨」經常鬥嘴鬥氣。