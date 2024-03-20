娛樂

梁朝偉被P1X3L「挾持」

梁朝偉出了名恐懼社交，但估不到對着年輕小伙子也緊張成這樣。 梁朝偉出了名恐懼社交，但估不到對着年輕小伙子也緊張成這樣。
梁朝偉出了名恐懼社交，但估不到對着年輕小伙子也緊張成這樣。
「三金影帝」梁朝偉早前出席電影導演會周年晚宴，集郵者眾，令他的「社恐」徵狀完全表現了出來，尤其與組合P1X3L合照時最誇張。照片中可見P1X3L三子表現淡定，相反梁朝偉怕怕醜醜縮起肩膊，又緊握雙手致青筋盡現，網民都笑梁朝偉反而似係三人fans，又像被人挾持一般。
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