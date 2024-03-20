旅行綜藝 東南亞取景 祖兒負傷出發 高海寧驚喜現身

容祖兒與Twins先後於新加坡及馬來西亞拍攝綜藝節目，雖然容祖兒帶傷上陣，但依然狀態十足，更與Twins齊齊搵好嘢食，大快朵頤；至於嘉賓高海寧就給網民帶來驚喜。

英皇藝人容祖兒（Joey）、Twins日前出發到新加坡為內地綜藝節目《因為是朋友呀》第二輯進行拍攝，節目圍繞女性間的真摯友情，旅途中分享生活及人生感悟。上一季節目請來謝霆鋒、關智斌助陣，今次就找來近期人氣甚高的高海寧擔任嘉賓，眾人先於馬來西亞檳城會合拍攝，之後會再到泰國芭堤雅取景。

阿嬌被讚依然靚女 Joey日前出發時於機場坐着有轆的行李篋，事後她於社交網Po片及留言：「我同自己講嚟緊呢幾日當係放假，阿哥（膝頭哥）呢兩日痛，所以唔想行路。」據知Joey膝痛是因為跳舞受傷所致，不過去到新加坡時，Joey就換上黃色吊帶裙及長靴拍攝，相當醒神。拍攝時她與Twins到美食廣場的海南雞飯、叻沙檔覓食，被不少網民偶遇，Joey被指又高又瘦，而阿嬌則獲讚依舊靚女。

之後三人與高海寧在檳城泳池邊拍攝，言談甚歡，雖然高海寧現時正忙於拍攝無綫新劇《武林》，間中亦要到杭州為內地綜藝節目《無限超越班2》錄製，舟車勞頓，但拍攝時穿着露肩裝的她狀態十足，不少網民都話愈來愈喜歡她。