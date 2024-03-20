林愷鈴搵男友治「公主癮」

藝人林愷鈴及蔡穎恩佩戴名貴首飾亮相，前者感覺自己像個公主，笑言要找個男朋友待自己像公主一樣，但暫時未見真命天子現身。她又透露將會向唱作歌手方向進發，正籌備推出新歌，近日忙於拍MV：「以前成日幫人拍MV，今次第一次為自己新歌做MV女主角。（做跳唱歌手？）跳唔到，手腳唔協調。」