BVLGARI發布會放閃 蔡思韵暴食發福 男友無條件激讚

藝人劉俊謙昨日偕女友蔡思韵出席活動，雖然前後腳受訪，但隔空晒恩愛。蔡思韵自爆旅行貪吃令身材變得圓潤，劉俊謙笑言不想跪玻璃，讚女友身材弗爆。至於歌手林奕匡與太太李靄璣結婚6年終於報喜，林奕匡變成寵妻狂人，對老婆錫到燶，李靄璣笑指老公家族男性基因強大，隨即向育有兩子、正佗着第3胎的倪晨曦請教育兒心得。

劉俊謙、蔡思韵、林奕匡與太太李靄璣昨日現身淺水灣The Pulse舉行的BVLGARI Mediterranea高級珠寶及高級腕錶系列新品發布會，各人佩戴BVLGARI名貴珠寶和腕錶，閃爆全場。蔡思韵穿Tube Dress現身，向來偏瘦的她變得有肉地，自爆是與朋友展開日本滑雪之旅放肆吃喝的後果，現時不敢上磅。她透露男友未有同行，很享受與朋友共度的時光，而她下月會飛羅馬工作，之後再轉飛英國旅行，男友繼續冇份，但就計劃下個雪季偕男友去滑雪，她笑說：「我要做老師教佢滑雪，威番次！」又笑指身材變豐滿但不覺上圍升Cup，不擔心被男友取笑：「唔介意隨便講。」雖然與男友同場工作，但他們在後台各有各忙，沒有時間合照和交流。

本身讀體藝的劉俊謙是運動型男，對於女友表示要教他滑雪，他稱會先請教練學習打底。他又讚女友身材很Fit，笑言要學識說話藝術，否則便要跪玻璃。提到今年有4部作品同期上映，包括電影《九龍城寨．圍城》、《贖夢》、《我在這裡等你》及劇集《誰是被害者》第二季，他不擔心觀眾混淆角色，又指《九》片的角色似漫畫人物，相當獨特。

林奕匡變寵妻狂人 至於林奕匡（Phil）和太太李靄璣（Rikko）手拖手到場，Phil更徇眾要求錫老婆，大晒恩愛。Rikko懷有4個月身孕，暫時未知胎兒性別，但笑指Phil家族遺傳男性基因強大，20個小朋友有18個都是仔。她指早前達成了開畫展的心願，又獲得司儀獎，人生道路上獲得肯定，現階段最想做媽媽，所以BB是在最好的時刻來臨，並讚老公令她充滿安全感：「佢一向好學，有問題立即搵資料，將來一定係個盡責爸爸。佢又好寵我，每次產檢都陪我去。」她指懷孕期間沒有任何不適，反而意外地解決了失眠問題。Phil則表示有意作一首歌紀念BB來臨，記錄將為人父的心情。