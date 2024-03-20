郭柏妍學大提琴「失憶」 李佳芯解凍戲癮起 積極斟續約

近年遭無綫投置閒散的視后李佳芯，事隔兩年半終「解凍」再拍劇。年內約滿無綫的她透露一直有洽談續約事宜，又指喜歡拍劇的初心從未改變。

譚俊彥、李佳芯（Ali）、郭柏妍、黃庭鋒、黃洛妍、胡敏芝及韋家雄等，昨日在將軍澳電視城為無綫劇集《麻雀樂團》試造型。郭柏妍與黃洛妍現場拉大提琴和小提琴，與樂手一同演奏，表現不俗。Ali表示雖然與譚俊彥首次合作演一對，但原來兩人早就登台結緣，以「魔音」聞名的她笑言當時沒有唱首本名曲《小幸運》，而是合唱《小酒窩》，譚俊彥讚她的歌喉有8分，希望有更多合作登台的搵銀機會。

為角色剪短了頭髮的Ali，劇中飾演譚俊彥背後女人，支持他追夢，她自言算不上精通打麻雀，識食胡卻不會計番。譚俊彥形容雙方劇中關係像漫畫《城市獵人》的孟波與惠香，劇情有點卡通化搞笑。

近年被無綫「雪藏」的Ali對上一部拍攝的劇集已是2021年的《有種好男人》，問到相隔多時再拍劇，可有不習慣？她說：「唔會，大家識咗好耐，見番都好開心。（強勢回歸？）唔係，好彩監製記得我。（之後拍多啲劇？）唔知，希望啦。（續約傾成點？）OK呀，有傾嘅，但未咁快有Update。（心態有冇轉變？）冇，演員最緊要拍劇有好角色，自己都係鍾意拍劇，冇變過。」

黃洛妍處女拍劇 至於郭柏妍與黃洛妍同樣為角色轉換髮型，剪短頭髮兼學習大提琴的郭柏妍說：「唔好意思，雖然1年前已經知道要拉大提琴演出，但係去台灣拍節目《尋找世界另一個我 台灣篇》右手㬹受傷停咗3個月，所以拉琴嘅記憶消失咗，多謝其他樂手幫忙。」而《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍是首度拍劇，指演出機會來得突然，故沒有太多預備，認為劇中拉小提琴與自己平日練習不同，要配合鏡頭演出，會當成拍MV。提到剪掉標誌性的黃髮後變得斯文，她笑說：「其實參加歌唱比賽前就係咁，我唔係反叛，內心就係咁。」