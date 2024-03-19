惠利開腔道歉 夏威夷拍拖照曝光 韓韶禧愁爆篤電話

韓星韓韶禧認愛男星柳俊烈後，在夏威夷的約會照片首度曝光，同行還有女友人做「煙幕」。韓韶禧因網民負評而鬱鬱寡歡，被視為「始作俑者」的舊愛惠利終於發文道歉！

「最美小三」韓韶禧上周五驚爆與柳俊烈在夏威夷密會後，因男方舊愛惠利在限時動態一句「很有趣！」兼「取關」舊愛社交網，令女方慘遭千夫所指，被懷疑是介入他們感情的第三者。昨日有韓媒公開兩人認愛後在夏威夷約會的照片，無論用餐或逛街，韓韶禧身旁也有女友人做「煙幕」，被冷落的柳俊烈一臉冇癮，頭耷耷跟隨兩女，用膳期間，韓韶禧一直專注望手機，似乎十分在意網上負評。

柳俊烈頭耷耷返韓 另外，報道指韓韶禧去年11月中去柳俊烈的展覽而認織對方，雙方認愛後揚言是今年初開始交往，但有內地網民指兩人似乎於去年12月已同居。

而結束夏威夷之行後，兩人前後腳返韓，柳俊烈前日包到冚返抵韓國機場，步出禁區時頭耷耷，十分鬼祟；女方則於昨日回國。至於引發今次風波的惠利沉默兩天後，昨日終於發聲，在社交網發文道歉：「我對這幾天因個人感受而引起的猜測和爭議，向所有被我傷害的人道歉。去年11月，分手消息發布後，我們有為此討論過，但自那次談話後，已沒有聯繫或會面。4個月後看到（新戀情）消息，因我個人情緒作出的行動，對造成傷害的人，我再次表示歉意。從現在開始，我會更加注意個人言行。」

韓韶禧因今次事件形象插水，事務所發聲明表示將採取法律行動，以損毀名譽控告造謠網民。其社交網追蹤人數於3日間暴跌10萬，惠利卻因禍得福，暴增逾50萬粉絲。