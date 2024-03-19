暢所欲玄：幹枝龍

風水上有所謂尋龍點穴的方法，但最重要是先學識尋龍，次點穴。所謂龍，分為山龍、水龍、平洋龍，今天是論述山龍。

龍脈有大有小，術家比喻為樹木，分之為幹龍即樹幹、枝龍即樹枝，即一支樹幹分出很多樹枝，像一支大山脈分出很多小山脈，幹龍也有大幹龍、小幹龍之別，枝龍也有大枝龍、小枝龍之別，同時有所謂幹中之幹、幹中之枝、枝中之幹、枝中之枝的分別。當然，幹龍之力量大，枝龍的力量較小。

要分別何是幹龍、何是枝龍，便要從水勢鑑別之。大幹龍是以大江大河夾送而行，小幹龍則是以大溪大澗夾送而行，大枝龍以山溪小澗夾送而行，小枝龍則以田源溝洫夾送而行，是故從觀水源長短大小，便可辨別龍是枝是幹了。

幹龍之祖極其宏大，氣魄非凡，每每有雲霧覆蓋其山顛，此為察識幹龍祖宗之大法，既知其祖，可當於離龍分行審查其出身必聳拔雄偉，規模尊重，有若王者出巡而百官跟隨，豈如枝龍出身細嫩活動，逶迤磊落。

幹龍之氣魄力量宏大，所以在陽居上多結首都、省會、大城市。枝龍氣魄較小，在陽居結地多是小城市、鄉鎮、村居而已。

玄學家伍立群