娛樂

泳兒新歌搞「鬼」響頭炮
歌手泳兒今年首支派台作品《撞到正》選擇與Nowhere Boys合作，以恐怖片作題材探討「鬼」，她說：「初頭聽到Demo已經好鍾意，畫面好強烈同細緻。我哋對鬼嘅恐懼大部分係嚟自電影同鬼故，但諗深一層，當你遇到同自己唔同Channel嘅人，有時唔單止冇得避，而且仲要同佢哋共存，其實都幾恐怖。」
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