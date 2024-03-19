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李元玲緊身戰衣玩「男友視角」
馬來西亞「鋼琴女神」李元玲，樣靚身材正兼多才多藝，不時在社交網晒出彈鋼琴、做運動等片段，全身上下零贅肉之餘，更有32C誘人湯碗胸，完美身材圈粉無數。日前她在社交網晒出「男友視角」，只見身穿緊身黑色上衣的她，下身襯黑色百褶短裙及白鞋，少女味濃，更對住鏡頭烏身倒奶，惹人遐想！
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