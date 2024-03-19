《超星團》吸納鐵粉 張鎬濂鋪路拍港產片

洪欣囝囝張鎬濂雖然在《亞洲超星團》落敗，但在內地社交平台坐擁約122萬關注量，成功在港打響知名度後吸納一班鐵粉，他自爆總決賽當晚落台後爆喊：「我賺咗好多經驗，又識咗班志同道合嘅朋友，嚟緊希望可以返香港發展啦！」身在台北旅行散心的他，出發前數日在港「鋪路」，現身影視娛樂博覽會，又出席導演會春茗「識人」，他坦言：「我從未試過拍港產片，好想試吓。（想演啲乜角色？）唔想同本身太似，想突破同演啲反性格角色。」

他直言完騷後心情相當複雜：「好唔開心，咁樣講好似『中二病』，但啱啱完騷嗰幾日，每到夜晚真係折磨，自己會諗好多嘢。最唔想辜負粉絲，佢哋為我付出嘅心血，不能小覷！」據悉，總決賽當晚他獲得超過100萬票，粉絲要花上約3萬美元（約24萬港元）投票，他直言：「我有諗過叫佢哋唔好再投喇，大家生活都唔容易呀！」

屢遇滑鐵盧 作為「星二代」，他表面看似風光，但過去5年經歷過多次事業滑鐵盧：「好似2019年我入咗『新風暴』，成團後冇工作，參加公司樂華娛樂嘅選秀節目，又遇正嗰排嚴打呢類節目，個騷到依家都冇出街！我又入過男團BOYHOOD，當時讀緊書唔可以成日請假受訓，團員人數最終作出調整，我被淘汰，但真係點諗都冇諗過再遇上今次！」

另外，節目優勝者「LOONG 9」成團後風頭一時無兩，有傳9子將以央視晚會作為成團後首個舞台，與唐嫣等紅星同台表演，而組合中文名已流出，取名為「玖瓏少年」。