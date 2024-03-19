古天樂封後門 唔再拍綜藝

影帝古天樂旗下的電影公司愈壯愈大，前晚他現身春茗時透露，有機會衝出東南亞向國際發展。對於激罕現身網上綜藝節目，他揚言一個夠晒數，亦無意主持綜藝節目，可謂可一不可再！

古天樂前晚以會長身份出席「香港電影工作者總會2024年春茗晚宴17+」，身兼不少公職的他不覺得攰，問到其電影王國會否拓展海外市場？他表示在泰國及馬來西亞向來有公司，至於會否衝出東南亞，他說：「有機會，一步步來。」提到早前在泰國為網台拍攝綜藝節目，他說：「試啲新嘢，第一次拍感覺幾開心，唔係喺辦公室開會咁悶，當體驗吓。（拍多啲綜藝？）拍一個就夠。（自己開節目做主持？）暫時未有呢個想法。」

衛詩雅慣被認錯 同場的衛詩雅早前被薛家燕誤當是陳家樂太太連詩雅，並恭喜她有喜，前晚她拍照時搞笑地作狀摸肚，直言兩人經常被混淆，但無意改名。談到提名金像獎「最佳女主角」，她透露還未選戰衣：「嚟緊飛泰國旅行，有少少擔心會曬黑，所以到時先算。」在旁的陳家樂笑言若她曬黑便變「黑詩」，而其太太則是「白詩」，正好方便區分。家樂又透露剛由日本返港，此行是陪媽咪看醫生：「媽咪依家身體托賴還好，佢知道有得抱孫好開心。」又表示已找陪月，但太太預產期間，他要到馬來西亞拍戲，未能陪在身邊，甚為擔心。

至於胡定欣開心能跟電影人聚首一堂，希望有更多機會在電影界發展：「我拍劇成日匿埋，唔係認得好多人，要出席多啲活動，畀大家見到我。（貴為視后，要你試鏡介唔介意？）唔介意，試得鏡嘅角色應該好重要。」問會否向古天樂自薦，她說：「首要都係拍公司嘅電影。」