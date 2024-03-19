獨家訪問：陳嘉慧同日報喜 陳法拉秘密添丁

近年進軍荷里活的42歲女星陳法拉，昨日在無預警下宣布再誕一子，湊成「好」字。至於無綫小花陳嘉慧同日宣布誕下B女，喜事連連！

陳法拉與法籍男友Emmanuel Straschnov於2019年結婚，2021年情人節宣布誕下女兒「小米妮」，一家三口長居美國。上月踏入42歲的她昨日再報喜，在社交網宣布誕下第二胎，她分享一家人大手牽小手的照片並表示：「我們現在是一家四口了！姊姊很高興見到弟弟。」她回覆本報時透露兒子的暱稱是「米奇」：「春天來的BB、男仔、6.5磅，母子平安，開心湊成一個『好』字。」當年誕下「小米妮」前，法拉一直未有公布懷孕喜訊，至生B後才正式宣布成為新手媽媽，當時已令不少人既驚且喜，想不到她今次誕第二胎亦照辦煮碗。

老公陪伴按摩 另一邊廂，無綫小花陳嘉慧同日報喜，宣布誕下B女。她在社交網分享BB腳仔及手仔照，發文表示：「我的小公主出世了，多謝你出現喺我嘅生命裏。」她指分娩後需先作休息，而接受本報訪問時指BB很健康，出世時6磅多重，又說：「我已經出咗院喇！我今次係順產，本來差啲要食『全餐』，好在我哋兩夫婦夠堅持，我瞓咗喺醫院一個星期去鬆宮頸，由冇可能變成有可能，醫生同姑娘好努力幫我同鼓勵我，真係好多謝佢哋，每日都畀信心我，等我終於可以成功順產。不過個過程好漫長，因為真係好痛。」

她特別多謝老公，透露入住醫院足足9天，老公全程陪伴，更每晚幫她按摩，直至她睡着為止。她指生產期間老公一直陪伴在側，而且有親手剪臍帶：「佢有剪臍帶呀！成件事好有儀式感，成個生產過程佢好有參與感。由於我打咗無痛分娩嘅針，對腳係冇咗力，佢全程都要幫我扶住隻腳，我先順利生到。」