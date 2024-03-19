Winka夾Band緊張到失眠

被指是撮合隊友Day與Nathan的COLLAR成員Winka，近日與樂隊Nowhere Boys推出合唱歌《異人之野望》，日前齊為ViuTV音樂節目《Chill Club》錄影，Winka自爆緊張到失眠：「因為太耐冇夾Band，同埋好耐冇唱過Band嘅歌。尋晚有少少緊張，但去到現場戴晒耳機感受到你哋嘅氣場。頭先綵排咗兩次，我就開始進入狀態，呢首歌唱完有叉番電嘅感覺。」