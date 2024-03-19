Winka夾Band緊張到失眠
被指是撮合隊友Day與Nathan的COLLAR成員Winka，近日與樂隊Nowhere Boys推出合唱歌《異人之野望》，日前齊為ViuTV音樂節目《Chill Club》錄影，Winka自爆緊張到失眠：「因為太耐冇夾Band，同埋好耐冇唱過Band嘅歌。尋晚有少少緊張，但去到現場戴晒耳機感受到你哋嘅氣場。頭先綵排咗兩次，我就開始進入狀態，呢首歌唱完有叉番電嘅感覺。」
首次與Nowhere Boys合作，Winka已經與眾人打成一片，她形容Van就如「大佬」一樣照顧所有人，更感激「軍醫」Ken於MV拍攝當晚出手相救。Van解釋說：「Winka拍MV前一晚只係瞓咗一個鐘就要嚟拍打戲，大家睇MV就知佢同Nate打得幾狠。打咗成日，拍埋Band Shot已經拍咗14、15個鐘，見佢面青口唇白，就問佢介唔介意畀阿Ken按摩。」Winka爽快回應說：「唔介意！按完之後醒咗，啲血即刻通咗，衝咗上個腦度。」
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