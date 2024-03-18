第3隊攻美K-Pop女團 IVE唱爆洛杉磯 為世巡響頭炮

韓國當紅女團IVE繼BLACK PINK與TWICE之後，成為第3隊攻陷美國的K-Pop女團，她們日前於洛杉磯舉行首場美國騷，全場爆滿，為首次世界巡唱打響頭炮，亦為日後進軍當地注入強心針！

出道兩年多的6人女團IVE人氣席捲歐美，即使未於當地正式出道，但日前首度到美國開騷，在洛杉磯展開首次世界巡迴演唱會《SHOW WHAT I HAVE》海外首站演出，在事前未有大事宣傳下，全場兩萬張門票火速售罄。

6女以短裙晒美腿跳唱《Eleven》、《Love Dive》及《I AM》等多首熱門歌曲，外籍粉絲雖不諳韓文亦跟着合唱，氣氛High爆。組合為了海外粉絲特地獻唱美國天后Ariana Grande的《7 Rings》、英國歌手Richard Sanderson的《Reality》以及英國女子組合Little Mix的《Woman Like Me》3首英文歌。她們坦言因為是美國的處女演出，事前興奮又緊張，很開心可以透過音樂跟不同語言及國籍的粉絲交流，承諾會以更好的演出回報各地粉絲。

張元英家姐俘虜劇迷 而繼昨日到奧克蘭開騷後，IVE將於本月內移師德薩斯、亞特蘭大、芝加哥及新澤西州繼續巡唱，她們將於7月6日在亞博舉行的處女港騷亦因門票被秒殺而於翌日加開一場，同樣一票難求。

此外，組合主將張元英的22歲胞姊張多雅，去年與Starship事務所簽約，與妹妹同門，除了接拍3個廣告外，更踩入公仔箱，首度以演員身份參演的韓劇《金字塔遊戲》於上月底播出後，迅即俘虜大批劇迷，不少網民激讚她與張元英一樣外貌精緻兼散發女神氣質，即使首度拍劇，演技也相當自然！