徐濤孖囡囡培養模界新血

名模徐濤昨日出席由其模特兒學校主辦的「國際超級模特兒大賽2024」初賽，她與女兒高靖擔任評審。徐濤透露冠軍有機會到巴黎行騷，望培養新血進軍國際舞台，又指會安排學生到韓國受訓。至於高靖表示除了模特兒工作外，也有在母親的學校擔任星級導師，面對模界競爭激烈，她稱會以平常心面對。