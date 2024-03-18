相隔13年再踏紅館 盧廣仲唱林家謙金曲 𢱑合作冇回音

台灣歌手盧廣仲相隔13年，前晚再踏上紅館舉行演唱會，延續去年15周年巡唱的「勵志的」主題，繼續發放正能量。他以《OH YEAH》一曲揭開序幕，向歌迷打招呼：「香港朋友好，好久不見。」又口甜舌滑謂要看清楚台下歌迷，除下墨鏡換上眼鏡說：「我看到大家完美的臉龐了。」他拿出私伙頌缽示範震動頻率，笑問：「大家有沒有感覺到身體有個部分在重生？」

婉拒除衫騷肌 他之後用大聲公唱出《冒煙的燈泡》，又多次走近觀眾玩自拍，及彈木結他與歌迷大合唱《大人中》。到點歌環節，他以廣東話唱林家謙的《doodoodoo》。到鳴謝樂手時，他演奏一段勁爆音樂後，攰到瞓在台上，相當搞笑。自稱是「宅男」的他，笑說因熱情歌迷才出門，當有歌迷叫增肌不少的他除衫時，他以「已脫過了」婉拒，但實則是嫌騷肌跟歌曲風格不配。

盧廣仲在騷後談及唱廣東歌《doodoodoo》，表示：「唱廣東歌很有難度，事前特別請香港的朋友逐隻字矯正發音，如無萬全準備也不敢唱，但不排除會創作一首廣東歌給自己。」又大讚林家謙的聲音很特別，問到可期待二人合作？他則說：「記得上次有叫過，可能他忘記了。」