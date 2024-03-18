月初平平無奇 倪晨曦突晒巨肚

網絡女神倪晨曦月初現身巴黎時裝周，當時她單穿三角褲激晒長腿，雖然未有露腰，但亦明顯腰身纖幼，未見異樣。然而只不過相隔十多天，昨日倪晨曦突然網晒巨肚照，宣布原來已秘密造人成功，懷上第三胎。她上載「一家五口」合照，又笑言已收埋孕肚多時，不少圈中好友紛紛送上祝福，網友又競猜她今胎能否追女。