回歸劇組 不容有失 李佳芯施髮術 扮未成年少女

近年主力拍攝綜藝節目的李佳芯，其視后級演技終於有用武之地，獲安排重新埋位拍攝《麻雀樂園》。今次李佳芯還要由細演到大，剪短頭髮扮17歲少女，甚具挑戰性。

李佳芯（Ali）自2021年與馬德鐘合作劇集《有種好男人》後，可謂已絕迹劇壇，期間更一度盛傳她隨時離巢，不過近日她終於再出山拍戲，今次是與視帝譚俊彥（Shaun）合作拍攝喜劇《麻雀樂園》，前晚無綫資訊節目便播出Ali與一眾演員包括Shaun、郭柏妍、黃庭鋒、謝東閔等一起圍讀劇本的情況，近年少有拍劇的Ali看來狀態不俗，現場氣氛融洽。

接受主持訪問時，Ali透露與Shaun在劇中是很親的關係，故圍讀相當重要，又指在劇中要親自上陣，扮演17歲的自己，為了看起來青春少艾的感覺，她不惜把頭髮剪短，希望新造型能帶給觀眾新鮮感。問到Ali和Shaun二人可曾合作過？Shaun笑言：「有一齊合唱過，但好耐冇一齊登台，希望再有機會。」至於合作拍劇則是第一次。

郭柏妍心情緊張 至於後起之秀郭柏妍同樣與Ali是首度合作，論魔音兩人各有千秋，論演技則天差地遠，郭柏妍難免被視后的氣場震懾，何況還加上一個視帝Shaun，因此令她大感緊張。至於黃庭鋒則表示與Ali合作過《愛美麗狂想曲》，劇中二人飾演母子。