揭社恐影帝真性格 吳慷仁爆梁朝偉撩去P傾偈

吳慷仁早前來港出席《亞洲電影大獎》，他日前在台灣出席公開活動時，亦禁不住分享與「三金影帝」梁朝偉的互動，在頒獎禮上，吳慷仁不止坐在偉仔隔籬，還獲對方讚賞演技：「梁朝偉有去電影院看《富都青年》，他說很喜歡我們，當時我手真的在抖。」而陳澤耀亦笑稱遇到梁朝偉好似發夢一樣：「其實我當初在參加金雞獎就有想說會不會遇到朝偉哥，但一直沒有機會，沒想到這次真的遇到，他還特地去看了《富都青年》的幕後花絮和訪問，我覺得很驚訝。」並加碼爆料，當日偉仔主動邀請他們去After Party繼續傾偈。