揭社恐影帝真性格 吳慷仁爆梁朝偉撩去P傾偈
影帝梁朝偉向來有社恐問題，但真實性格不知幾Nice！金馬影帝吳慷仁日前在台灣出席活動時，大爆日前來港出席頒獎禮時，偉仔除了讚他演技了得，更主動邀請他去After Party繼續傾偈，認真惺惺相惜！
吳慷仁早前來港出席《亞洲電影大獎》，他日前在台灣出席公開活動時，亦禁不住分享與「三金影帝」梁朝偉的互動，在頒獎禮上，吳慷仁不止坐在偉仔隔籬，還獲對方讚賞演技：「梁朝偉有去電影院看《富都青年》，他說很喜歡我們，當時我手真的在抖。」而陳澤耀亦笑稱遇到梁朝偉好似發夢一樣：「其實我當初在參加金雞獎就有想說會不會遇到朝偉哥，但一直沒有機會，沒想到這次真的遇到，他還特地去看了《富都青年》的幕後花絮和訪問，我覺得很驚訝。」並加碼爆料，當日偉仔主動邀請他們去After Party繼續傾偈。
王祖藍神還原偉仔
此外，由王祖藍及李思捷主持的無綫全新節目《福祿壽訓練學院》即將推出，在首集中，主持們絞盡腦汁研究「扮嘢」，結果祖藍決定扮演《金手指》版偉仔，以及鍾景輝。「梁朝偉」造型相當突出，除了髮型及造型抄到足，祖藍更神還原偉仔戲中一個經典表情。其實祖藍2014年曾扮梁朝偉獻唱《你是如此難以忘記》，當時他在MV中的「電眼」令人一見難忘。今次相隔10年再「添食」，祖藍笑言：「扮佢呢個角色有信心啲，希望大家唔好柴台啦。」
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