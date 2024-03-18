影帝古天樂早前到泰國拜神被捕獲，原來他當時正與同行人士玩遊戲，玩法是他到達商場7樓的超市購物，沒被認出便算贏，他採取速戰速決策略，用了4分28秒跑上7樓，在排隊結帳時有粉絲想上前要求合照，都被他成功避開。遊戲完結後，古天樂笑言很多時一企定便會有很多人埋身，所以盡量保持移動速度。