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釗峰畢生求愛搵靈感
釗峰很開心有大班粉絲支持。
歌手梁釗峰昨日到將軍澳舉行新碟《遺憾與遺憾之間的一切》簽唱會，吸引大批歌迷到場支持。釗峰自爆已開始籌備新碟，為了吸收更多養份，近日變成「好學寶寶」，最特別是學動物傳心術。他直言創作歌曲需要靈感，那麼寫情歌是否要找一個女友？釗峰表示會努力尋找：「暫時未有對象，其實咩形式嘅愛都好需要，愛情係畢生目標。」
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