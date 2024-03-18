娛樂

釗峰畢生求愛搵靈感

釗峰很開心有大班粉絲支持。 釗峰很開心有大班粉絲支持。
釗峰很開心有大班粉絲支持。
歌手梁釗峰昨日到將軍澳舉行新碟《遺憾與遺憾之間的一切》簽唱會，吸引大批歌迷到場支持。釗峰自爆已開始籌備新碟，為了吸收更多養份，近日變成「好學寶寶」，最特別是學動物傳心術。他直言創作歌曲需要靈感，那麼寫情歌是否要找一個女友？釗峰表示會努力尋找：「暫時未有對象，其實咩形式嘅愛都好需要，愛情係畢生目標。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc