梁超怡莊思明性感搶鏡 陳法蓉食住個勢 「龍九」出山

歷屆港姐組成的「慧妍雅集」前晚假尖沙咀舉行成立42周年慈善晚會，一眾會員盛裝赴會，當中莊思明、梁超怡及張名雅以性感搶鏡，至於師姐級的陳法蓉昔日角色名字近日翻Hit，她直言相當高興。

「慧妍雅集」一眾會員包括朱玲玲、趙雅芝、鄭文雅、陳法蓉、翁嘉穗、關楓馨及陳楨怡及邵初等前晚現身晚會，性感打扮的梁超怡、楊思琦及張名雅等甫出現即搶盡焦點，而黎瑞恩及周吉佩則負責唱歌助興，氣氛相當熱鬧。

婚禮籌備8年要完美 莊思明一身銀色Bra Top配長裙打扮盡顯線條美，她透露：「為咗着呢條裙，我好勤力咁跑咗10日步。我好遲先試裝，準備嘅時間唔夠，惟有節食同跑步。（有畀楊明過目？）我試衫嘅時候影晒畀佢揀，佢都話呢套好特別、好靚。」當談及婚禮進度，她笑說：「我哋會盡快。（想大搞？）想，我哋兩個都鍾意熱鬧，始終人生大事嘛。呢個婚禮我籌備咗8年，一定會好完美，信我啦。」

周吉佩與07年落選港姐太太黃彥欣，首次拍拖出席晚會，原來周太與黎諾懿太太兼慧妍主席李潔瑩私交甚篤，周太雖未成為慧妍會員，但坦言稍後都會開始嘗試協助會務，不排除日後入會的可能。

撐張鎬濂拒做評判 《亞洲超星團》出道的男團取命LOONG 9，恰巧與陳法蓉在《賭俠》的角色名字相近，令「龍九」突然翻Hit，她笑說：「幾開心。（你有追睇節目？）好友洪欣囝囝張鎬濂有份參加嘛，我都有幫佢打氣同拉票。TVB都有邀請過我做其中一集嘅小評判，不過驚畀人話我徇私，所以最終冇做到！」她又笑指「LOONG」是潮語：「依家冇人講Dragon啦，好多人send片畀我睇，又知道團名係『龍年9個』嘅意思，都幾特別，加上網民好有創意，整咗好多片出嚟笑到我肚攣。（正牌『龍九』出番嚟再拍戲？）唔知，但我最近有同無綫傾緊再拍電視劇，監製係鍾澍佳。」