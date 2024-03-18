娛圈單打：高大靚仔星二代 入團不成恭喜你

《亞洲超星團》因為勝出的男團取名「LOONG 9」而惹起不少是非，網民都話團名難頂又老土，似乎出師不利。正當大家對9子姓甚名誰不甚了了之際，落敗的星二代張鎬濂卻獲大讚高大靚仔，知名度十級跳。

張鎬濂（Ashley）乃係洪欣和莫少聰之子，後來因為洪欣嫁予內地男星張丹峰，繼父子感情要好，於是改姓張。因為星二代的身份，他在超星團比賽中一直備受矚目，表現亦不負眾望，成功留到最後。只是結果未如預期，大熱倒灶。

不過，隨着「LOONG 9」之名被惡搞，網民改晒口風，為Ashley落敗、無緣成為「龍之子」而慶幸，大喊「我真係恭喜你呀」。Ashley回應時亦十分得體，自言比賽讓他獲益良多，只是在台上表現緊張，辜負粉絲期望令他也過意不去，期待日後做得更好。

其實，他挾着父母之名，在內地娛樂圈一直頗吃得開，早已擔正不少網劇。身高188cm，遺傳了母親的精緻五官，先天已是優勝過人。如今藉着超星團而為香港觀眾所熟悉，就算無緣攞獎，名氣已經賺晒，除笨有精。他亦乘機賣口乖，揚言在香港長大，最熟悉始終是廣東話，希望可以拍港產片。以其亮眼外表和賣力表現，相信機會陸續有來。

另一落選港產代表丁子朗，同樣獲網民祝福「大步檻過」。本來，丁丁忽然染了一頭金毛、化了一臉韓妝、以26歲高齡參加男團比賽，已遭網民勁彈，大喊頂佢唔順；詎料「LOONG 9」一出，劣評蓋過一切，丁丁的韓仔造型即刻順眼晒，都算因禍得福！