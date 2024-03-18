泳池激凸嚇親自己 陳自瑤不敵羅子溢：你個胸仲大過我！

藝人羅子溢與陳自瑤昨日現身劇集宣傳，兩人互讚對方是最佳拍檔，望有機會再演情侶續前緣！講到陳自瑤在劇中泳池邊仰天一幕身材震撼，她坦言自己也被嚇到，但笑言仍不及子溢胸前偉大。

藝人羅子溢、陳自瑤（YoYo）、王敏奕、賴慰玲、黎諾懿及羅天宇等昨日現身無綫劇集《婚後事》宣傳活動，劇集踏入結局周，眾人大感不捨，子溢賣口乖謂：「尤其劇情咁好，咁多靚女，有YoYo陪我呢20集，如果可以再同佢飾演情侶就好，你話喺公司入面同邊個拍檔最有火花？」YoYo即時識做地說：「羅子溢囉！」子溢續說：「我哋由14年前喺《缺宅男女》合作，咁多年尋尋覓覓，估唔到最合拍係YoYo。」

提到YoYo在劇中性感跳舞及在泳池仰天一幕，身材突出成為熱話，她表示由於跳舞環境跟練習時不同，她在正式拍攝前兩小時臨急學舞，非常難忘！至於泳池一幕，她坦言：「我拍完冇睇回放，我自己睇到個效果都有少少嚇親。」子溢即稱讚對方：「你係（豐胸）代言人。」YoYo向他派高帽：「你個胸仲大過我啦！」

此外，子溢劇中在醫院面對老父離世的一場戲，演技大爆發，被網民推為視帝，他謙稱：「依家仲係年頭，公司之後仲會有好多劇集出街，我有機會陪跑已經好開心。入行咁多年，首次聽到咁多人認可，已經係最大得着，多謝導演畀呢個角色我突破，唔再係演陽光男孩。」

王敏奕「最靚小三」拍醜咗 王敏奕劇中由「最靚小三」變師奶，她坦言：「呢個係劇本最吸引我嘅地方，因為角色前後分別好大。」又指自己已不算靚：「拍醜咗，拍攝時肥啲同大隻啲，監製要求我減肥，但我減唔到。」談到劇集《新聞女王》將開續集，她稱有份拍攝，並已聽過故事大綱：「係好有發揮，所以好期待。」而賴慰玲以平底鞋示人，她否認懷孕，只是配合整體造型。