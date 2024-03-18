中西Crossover衝票房
歷年不少影視作品由中西演員搭檔演出，雖然票房好壞參半，但肯定先贏聲勢！
《金陵十三釵》
2011年開拍的電影《金陵十三釵》，根據嚴歌苓的同名小說改編，前後籌備4年，由荷里活影星基斯頓比爾（Christian Bale）及內地女星倪妮擔任男、女主角，雖在外國成績欠佳，但內地票房有5.92億元人民幣（約6.44億港元），尚算不俗。
《長城》
張藝謀執導、張涵予與彭于晏等演出的電影《長城》，請來荷里活影星麥迪文助陣，當年消息一出即引來極大關注，可惜製作成本太高，票房卻只收3.34億美元（約26.12億港元），虧損達7,500萬美元（約5.86億港元）。
《殺神JOHN WICK 4》
荷里活男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）與「宇宙最強」甄子丹合作電影《殺神JOHN WICK 4》（John Wick Chapter 4），文戲與武鬥均「戲」味十足，票房大收4.4億美元（約34.41億港元），贏盡口碑與票房。
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