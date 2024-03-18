中西Crossover衝票房

歷年不少影視作品由中西演員搭檔演出，雖然票房好壞參半，但肯定先贏聲勢！

2011年開拍的電影《金陵十三釵》，根據嚴歌苓的同名小說改編，前後籌備4年，由荷里活影星基斯頓比爾（Christian Bale）及內地女星倪妮擔任男、女主角，雖在外國成績欠佳，但內地票房有5.92億元人民幣（約6.44億港元），尚算不俗。