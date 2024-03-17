兩情相悅誤導「換乘戀愛」 惠利累韓韶禧捱鬧 網民嗌道歉

韓星韓韶禧與柳俊烈昨日認愛，女方為撇清「小三」嫌疑，發千字文篤爆男方與舊愛惠利早於去年初已分手，網民隨即風向大逆轉，鬧爆惠利因留戀舊愛而連累韓韶禧成箭靶，要求她道歉！

韓劇《請回答1988》的男星柳俊烈去年11月宣布與拍拖7年的同劇演員、女團Girl's Day成員惠利分手，事隔4個月，前日他驚爆與「最美小三」韓韶禧在夏威夷酒店泳池約會傳撻着。事務所以「不干涉私生活」為由不置可否，但因惠利發文稱「很有趣！」再取消追蹤舊愛社交網，隨即引發網民懷疑男方「無縫接軌」甚至出軌，並質疑韓韶禧是介入兩人感情的「第三者」，令她慘淪箭靶，飽受惡意抨擊。

柳俊烈否認出軌 事隔一天，柳俊烈昨日透過事務所認愛，透露與前任分手後才認識韓韶禧，今年初確認有好感，現正交往中，否認在上段感情出軌。韓韶禧則發千字文認愛兼道歉，又親揭交往經過澄清自己並非「換乘戀愛」，她指男方與舊愛於去年初已分手，但分手報道在同年11月才發布，而她是在同月通過攝影師好友去觀看柳俊烈展覽會才認識，因聽說雙方有可能合作新作品而提前跟他打招呼。

她透露於年初彼此確認心意後開始交往，但有關她前日在限時動態發布「我也覺得很有趣！」反擊惠利，她承認因聽到自己被指「換乘戀愛」而失去理智才失態，為此向對方道歉，又自言快30歲卻不夠成熟，坦認感情用事，承諾日後處事會更成熟。

韓韶禧發文認錯後，網民隨即風向大逆轉，由原本鬧爆她是「小三」轉為批評惠利，指摘她因留戀舊愛而不甘心發了一句「很有趣！」卻誤導外界，把自己塑造成受害者，連累韓韶禧淪為箭靶，看着對方含冤捱罵自己卻不發聲，相當卑鄙，大批網民要求她向對方道歉。