暢所欲玄：掌紋亂意味甚麼？該如何化解？

掌紋是手相分析中的一個重要條件，可以反映人的命運、感情、智慧、事業等各方面的情況。不同的人有着不同掌紋，有的人掌紋清晰乾淨，有的人掌紋雜亂，以下一起看看掌紋亂對人有甚麼影響？

古語有「掌亂心亂，掌清心清」之說，掌紋雜亂的人，一般思維活躍，思慮周全，為人處世謹慎，但思維不集中，容易胡思亂想，心煩意亂，行每事比較操心，喜歡為別人考慮。健康方面，身體和頭腦神經存在易過敏的情況，情緒也容易受生理影響而變得多慮、多愁善感。

手相雜紋多，代表人生可能比較曲折、起伏較大，際遇變化也相對較多，比較忙碌，但是手相是可以被改變的，只要多行善事，足夠努力，並根據以下3個方式去做，便能有很大的改善。

1.多參與社交

因容易受環境和心情的影響，若多參加社交，可以提升人際關係，性格也隨之有正面改變。

2.培養興趣

由於容易心散，想法也多。如果可以積極培養興趣愛好，有助養成專一的能力。

3.適合晚婚

因早婚易跟伴侶發生矛盾，所以建議晚婚較佳。

玄學名師黃楚淇