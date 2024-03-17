徐若瑄日文造勢 被鬧腦殘

台灣歌手徐若瑄日前單拖到東京旅行，享受自由自在的行街樂，她將於4月20日夥拍S.H.E成員Ella在澳門開騷，可是她卻在社交網以日文宣傳演唱會，結果惹來內地網民不滿，鬧爆她腦殘：「都快50歲，怎麼還是一副長不大的樣子。」但也有粉絲護航，指她只是為照顧日本歌迷，勸網民勿小題大做。