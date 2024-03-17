3月17日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月17日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
徐若瑄日文造勢 被鬧腦殘
台灣歌手徐若瑄日前單拖到東京旅行，享受自由自在的行街樂，她將於4月20日夥拍S.H.E成員Ella在澳門開騷，可是她卻在社交網以日文宣傳演唱會，結果惹來內地網民不滿，鬧爆她腦殘：「都快50歲，怎麼還是一副長不大的樣子。」但也有粉絲護航，指她只是為照顧日本歌迷，勸網民勿小題大做。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240317-0317_00282_074/徐若瑄日文造勢--被鬧腦殘
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc