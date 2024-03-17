人氣王比舞 姜濤重磅所累 李權哲勝在敏捷

男團MIRROR成員姜濤的身形變化一直備受外界關注，早前他曾為各大頒獎典禮和團隊演唱會積極瘦身，略見成效。不過有眼利網民發現，姜濤似乎在完成英國兩場演唱會後，又有再次發福的迹象，加上隨着人氣旺盛的《亞洲超星團》組合LOONG 9成軍，令不少人將兩隊組合作比較。

而早前就有網友把MIRROR及LOONG 9的兩大人氣王姜濤和李權哲的跳舞片作比較，引起極大回響。不少網民都留言直指姜濤需要注重身材管理，尤其是在身形極為纖細的李權哲對比下，更凸顯出他的龐大，又指從片段中可見姜濤的舞步不及李權哲的動作敏捷，在做Wave動作時略顯笨重，相反李權哲的動作明顯較為柔軟細膩。

Anson Lo趕拍MV 昨日早上，MIRROR 4位成員Jeremy、Stanley、Frankie及Tiger率先從英國返港，他們先後步出機場，與接機的粉絲揮手致意後，逐一登車離開。不過姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）及陳卓賢（lan）目前就暫未返港，昨日姜濤在社交網上分享與lan在車廂內的合照，姜濤更嘟嘴賣萌。而Anson Lo則上傳了艾菲爾鐵塔的照片，透露正身處巴黎，原來他在完成演唱會後，就急急腳趕到巴黎取景，為其新歌拍攝MV。