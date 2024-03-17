袁詠儀拎30萬手袋成焦點 吳若希每季入貨 接班做狂人

藝人吳若希昨日出席活動時，自爆收到新手袋心情大佳，還透露自己買袋會有計劃；而另一位「包包狂人」袁詠儀則手持「30萬」貴氣閃現內地，原來今次她將與「宿敵」吳鎮宇亮相同一節目，令不少粉絲大感期待。

藝人吳若希昨日出席慈善活動，獲一家大細到場支持。她自爆：「可能做善事會好心有好報，我睇中咗個好難買嘅包包，終於到手啦。（點買到？）識人好過識字囉，有朋友幫手，仲要唔係炒價，今朝到手我即刻拆出嚟用。（老公送？）我自己畀錢，每年我都會set定自己嘅目標，買幾多個袋，投資啲乜嘢，我理財唔錯㗎！（今年想買幾多個包包？）希望每季一個。（挑戰袁詠儀包包狂人嘅地位？）邊度挑戰到呀？佢呢啲殿堂級，我連門都未入到！」記者叫她拿「戰利品」給大家欣賞，她搞笑叫經理人孭上身作「示範」。

與吳鎮宇「強敵聚首」 而袁詠儀（靚靚）是出了名的「包包狂魔」，近日有網民發現她現身浙江行色匆匆，在被「野生捕獲」的照片中，最亮眼的莫過於她手上價值逾30萬的名牌包包，貴氣十足相當吸睛。

據悉，原來靚靚此行是為節目《無限超越班2》擔任客席監製評判，不少網民都很期待她與「死敵」吳鎮宇同框，事關二人經常憑火藥味十足的對答登上熱搜。例如早前為電影宣傳時，有記者問鎮宇有關拍檔張智霖的優點，他竟半開玩笑答：「就是把袁詠儀娶走了，回饋社會，救贖眾生啊！把她收走了，做了一輩子的好事啊！」

靚靚事後公開還擊：「在這裏我要告訴吳鎮宇，張智霖只是娶了我，並沒有把我封印住！偉大的人還有你太太，為大眾除暴安良、警惡懲奸、捨生取義。」霸氣回應令不少粉絲捧腹大笑。

袁詠儀