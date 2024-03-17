內地博主製作AI短片 李玟肖像權被侵犯 粉絲怒吼

已故巨星李玟的影像和聲音，近日被內地博主透過AI技術「復活」，竟與粉絲再度見面，就連另一位已故台灣藝人高以翔亦遭同一待遇。片段曝光後大受爭議，粉絲不值所為怒斥有人吃人血饅頭。

天后李玟去年7月猝逝，近日她竟離奇於網上「發聲」，有內地博主利用AI技術模擬她拍片，片中她說：「嘿你們好嗎？我是CoCo李玟，我知道你們會感到驚訝或者有些不真實，但請相信我，這是個充滿愛和感激的時刻，因為我有機會通過這段視頻與你們相聚……」與此同時，另一已故男星高以翔，亦同樣被利用製作影片，該博主更聲稱製作其他死者影片，要收取588元人民幣（約645港元），並聲稱只要不作商業用途，就沒有法律責任。網民不值所為，群起攻之，怒斥有人在吃人血饅頭。

高以翔家人嚴厲譴責 片段公開後即引起熱議，有內地律師表示，博主擅自製作李玟形象和聲音的虛擬影片，已侵犯了逝者的肖像權和聲音權，其配偶、子女、父母有權依法請求行為人承擔民事責任。另有律師補充不管是否以商業營利為目的，擅自使用他人肖像都有可能構成侵害肖像權罪行，而李玟的影片雖然不收費，但用作招來製作影片的生意，具有宣傳用途，同樣可視為以商業營利為目的。

李玟家姐李思林表示獲很多粉絲告知，在社交網看到不止一個AI模擬李玟出現，感到不開心，正諮詢法律意見。而高以翔生前的經理人轉達高以翔家人意見，指不希望亡者肖像被他人任意使用，況且涉事博主不僅未經同意盜用，甚至還進行商業行為推廣，家人嚴厲地譴責並堅決抵制該行為，家人會派人員與涉事博主聯繫，請他們即刻將所有相關視頻影音及照片下架，若博主不立即停止侵權行為，家人會採取法律行動。而網上亦有相關博主已將視頻下架。