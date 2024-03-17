陳奕迅開騷「中頭獎」 為歌迷擋災

歌神陳奕迅（Eason）前晚（15日）於西安舉行演唱會期間，中途竟然發生意外。當時Eason正在台上施展渾身解數，全情投入獻唱，未有留意台上周邊的環境，在他走向台上的一個太空艙裝置旁時，額頭直接撞向了太空艙的硬殼部分，導致他額頭隆起大包，嚇得全場觀眾大叫。不過，演出經驗豐富且專業的Eason處變不驚，未有受到意外的打擊，表現相當淡定，演出亦沒有因此中斷。他堅持忍痛繼續完成表演，獲得全場觀眾的掌聲。

推廣環保意識

在聊天環節時，Eason即在台上與歌迷分享剛剛發生的意外，他開玩笑地表示：「今天我可能這個『中頭獎』的舉動，會為你們不順利的人擋了一些，哈哈，就這樣吧！」期間，他又順勢宣傳環保，表示︰「世界都是延續起來的，不管是哪一個地區、哪一個地方，我們都是連在一起的，所以不要嫌我囉嗦，希望大家可以好好地對待我們這塊土地，我們的地球。那怕是一個小小的東西，可能帶一個水壺，不要用太多塑膠，不用的時候記得把插頭拔掉。」之後，他又再次感謝歌迷熱情搶票，到現場支持他。