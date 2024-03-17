陳奕迅開騷「中頭獎」 為歌迷擋災
歌神陳奕迅在演唱會再發生意外，繼早年「爆蛋」後，前晚在西安演唱會期間不慎頭撞大型太空艙，額頭腫起現「巨瘤」。但他發揮專業精神未有中斷演唱會，繼續獻聲獲得全城激讚。
歌神陳奕迅（Eason）前晚（15日）於西安舉行演唱會期間，中途竟然發生意外。當時Eason正在台上施展渾身解數，全情投入獻唱，未有留意台上周邊的環境，在他走向台上的一個太空艙裝置旁時，額頭直接撞向了太空艙的硬殼部分，導致他額頭隆起大包，嚇得全場觀眾大叫。不過，演出經驗豐富且專業的Eason處變不驚，未有受到意外的打擊，表現相當淡定，演出亦沒有因此中斷。他堅持忍痛繼續完成表演，獲得全場觀眾的掌聲。
推廣環保意識
在聊天環節時，Eason即在台上與歌迷分享剛剛發生的意外，他開玩笑地表示：「今天我可能這個『中頭獎』的舉動，會為你們不順利的人擋了一些，哈哈，就這樣吧！」期間，他又順勢宣傳環保，表示︰「世界都是延續起來的，不管是哪一個地區、哪一個地方，我們都是連在一起的，所以不要嫌我囉嗦，希望大家可以好好地對待我們這塊土地，我們的地球。那怕是一個小小的東西，可能帶一個水壺，不要用太多塑膠，不用的時候記得把插頭拔掉。」之後，他又再次感謝歌迷熱情搶票，到現場支持他。
演唱會結束後，Eason在社交網晒出額頭受傷的照片，並寫道：「我從來都冇橫財命，點知喺西安中頭獎，唉～」不少粉絲都留言表示關心，讓他好好休息，還有人大讚他：「中頭獎都繼續唱到，仲唱得咁好係點做到？」
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