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余思霆拋「C家波」 胸壓壯男
余思霆暢遊峇里，更有男伴同行！
擁33C豐滿上圍的前華姐冠軍余思霆久未公開露面，早前終於索爆回歸，在網上大晒疑似裸睡照，引起熱議。日前她再出招分享在峇里島的度假照，見她穿黑色比堅尼上陣，大晒招牌「C家波」，另一張照片則見她與壯男在泳池中「鴛鴦戲水」，更胸貼男方手臂，舉止親密！
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