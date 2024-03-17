余思霆拋「C家波」 胸壓壯男

擁33C豐滿上圍的前華姐冠軍余思霆久未公開露面，早前終於索爆回歸，在網上大晒疑似裸睡照，引起熱議。日前她再出招分享在峇里島的度假照，見她穿黑色比堅尼上陣，大晒招牌「C家波」，另一張照片則見她與壯男在泳池中「鴛鴦戲水」，更胸貼男方手臂，舉止親密！