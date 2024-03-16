傳暗交柳俊烈 「蜜」遊斷正 韓韶禧疑做小三 惠利放冷箭：真有趣！

韓星韓韶禧昨日驚爆暗撻「醜帥」男星柳俊烈後，有網民懷疑雙方早於去年11月已暗交，質疑她是導致男方與舊愛惠利分手的第三者。惠利昨日嬲爆取消關注舊愛，韓韶禧急急發文反擊！

憑韓劇《夫妻的世界》上位的29歲「最美小三」韓韶禧，近年主演《無法抗拒的他》及《京城怪物》等劇集，在海外擁有大批粉絲。前日有網民發文稱在夏威夷目睹她與韓劇《請回答1988》的37歲男星柳俊烈在一家每晚房價逾4,700港元的高級酒店泳池約會，狀甚親暱，懷疑他們正在交往。

兩人驚爆戀情，他們各自所屬的事務所均證實當事人身在夏威夷，但強調是演員個人行程。韓韶禧的事務所指她正與同性好友在夏威夷度假，屬於演員私生活部分，不便回應；男方則因攝影工作身在夏威夷，並表示之後不再回應與其私生活相關的目擊言論！

引用「情敵」原句反擊 雙方對戀情不置可否，而韓韶禧昨日在社交網上載旅遊照，並特地展示與同行好友戴上同款手鏈的友情合照，疑想藉此闢謠。不過，有網民發現她於去年11月15日，即生日前3天，曾上載觀賞柳俊烈展覽會的照片，而今年1月8日來港旅行期間曾展示情侶海綿寶寶公仔照，疑似向喜愛海綿寶寶的柳俊烈傳情，有網民懷疑他們早於去年11月已暗交。惠利在舊愛爆出新戀情不久，突然在限時動態上載夏威夷風景照，並爆Seed指「真有趣！」之後再取消關注舊愛的社交網，似有弦外之音！

對於被網民懷疑是導致惠利與柳俊烈分手的第三者，韓韶禧在限時動態發文反擊：「我對於已有對象的人，不會關心、不會喜歡，亦不會賦予任何關係，更不會妨礙別人戀愛，雖然我喜歡《換乘戀愛》這個節目，但我人生中並不存在這個，我也覺得很有趣呢！」此外，柳俊烈與韓韶禧早前獲斟合演改編自同名網絡漫畫的影視作品《魅惑》，現時未知會否受緋聞影響。