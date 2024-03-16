吳嘉儀學「郭柏妍式魔音」

藝人吳嘉儀（阿七）於無綫劇集《再見．枕邊人》演「浮誇花癡千金」，笑指最難演繹「郭柏妍式魔音」，拍攝時需靠變聲app學唱走音歌：「我先用奇怪變聲app唱一次《最佳損友》個副歌，然後聽完再扮番出嚟，大家喺現場都笑得好開心！」