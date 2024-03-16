剩番一口氣都要上台！ 林俊傑抱恙開騷死頂 中場上救護車治療

向粉絲致歉

其實在演唱會開始時，JJ已經向粉絲表達歉意：「現場有沒有第一次來看演唱會的朋友？我想跟第一次來的朋友們說，今天不是我最好的狀態，不好意思，但是我會努力。」完騷後，他又在社交網發文，坦言上台前都非常擔心自己能否堅持下去：「身體裏的每一個細胞都在警示我：不要上台，可是心裏清楚知道，舞台是我的家，哪怕就剩下一口氣，我也要把那一口氣用在舞台上。」並感謝歌迷的熱情，令他有動力堅持到最後。粉絲亦留言為JJ打氣：「謝謝您讓我們見證了奇迹」、「健康永遠最重要」、「你是最棒的」、「辛苦你了好好休息吧」。